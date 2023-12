Ravenna, il vero senso civico anonimo. Trova un portafogli e lo porta alla polizia: “Non fate il mio nome, l’importante è che torni alla proprietaria”

Il vero senso civico anonimo: “Non fate il mio nome, non c’è bisogno, l’importante è che il portafogli torni al proprietario”. E la Polizia Locale di Ravenna ha restituito alla proprietaria un portafoglio smarrito contenente, oltre ai documenti, anche 150 euro, rinvenuto ieri mattina in piazza Kennedy da un cittadino. La signora, rientrata in possesso di quanto smarrito, attraverso la foto con due agenti della Polizia locale, ha voluto condividere la gioia legata al ritrovamento e ringraziare simbolicamente il cittadino, che è voluto rimanere anonimo, per il suo gesto di grande valore civico. Per la donna, incredula e commossa del lieto fine della vicenda, l’accaduto è stato accolto come un bellissimo ed inaspettato regalo di Natale.