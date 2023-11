Premilcuore, maxi-tartufo bianco di 300 grammi

Una “palla” di tartufo bianco di quasi 3 etti è stata trovata da Tiziano Innocenti nell’Appennino forlivese intorno a Premilcuore. «Solitamente si trovano palle da 50 grammi soprattutto in annate non così favorevoli come questa – racconta il cercatore, come tutti i tartufai geloso del luogo dove ha trovato il pregiato fungo –. I tuberi più grossi si trovano dove la terra è più sabbiosa». Il tartufo bianco è la specie più pregiata e utilizzata dagli chef più famosi. Il valore commerciale della “palla” trovata nei dintorni di Premilcuore si aggira intorno ai 700 euro.