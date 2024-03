Pesca. In Emilia-Romagna rischio multa senza l’app per registrare i pesci catturati. La Lega: «Con gli anziani sarà caos e in certe zone non c’è connessione»

BOLOGNA. Apre la stagione della pesca ma quest’anno in Emilia-Romagna servirà l’app per registrare i pesci acchiappati. Per la Lega sarà il caos, vista l’età media avanzata della categoria, «Di punto in bianco non ci saranno più tesserini cartacei ma sarà necessario scaricare una app che permette di rinnovare il tesserino, comunicare i giorni di pesca e la quantità di capi pescati. Una novità che, se da una parte vuole andare nella direzione di modernizzare un servizio, dall’altra arreca un danno alle persone più anziane e tecnologicamente poco avanzate», afferma il consigliere regionale della Lega Emiliano Occhi che, sulla questione, ha presentato una interrogazione alla giunta regionale.

«Per poter partecipare alle battute di pesca - spiega infatti il consigliere - è necessario il rilascio di tesserini da parte della Regione Emilia-Romagna che vengono distribuiti nei diversi Comuni di tutte le province interessate. Fino ad ora gli utenti potevano procedere al ritiro degli stessi presentandosi agli sportelli dei Comuni. Inoltre i tesserini cartacei permettevano ai pescatori di poter compilare direttamente i giorni di pesca e la quantità di capi pescata garantendo così un controllo da parte delle autorità competenti ma anche un facile utilizzo per i pescatori». Invece l’utilizzo dell’App sullo smartphone «potrebbe risultare molto limitante soprattutto per i cittadini dell’Appennino dove, in diverse zone, ci sono seri problemi di connessione internet». Il pericolo, secondo Occhi, «è che questi pescatori non riescano a inserire i dati, rischiando così di incorrere in sanzioni per mancata comunicazione alle autorità competenti». Di qui l’atto ispettivo in Assemblea legislativa «per sapere se, la Regione, in via sperimentale per i primi anni, non valuti di affiancare all’utilizzo della app quella dei tesserini cartacei, per riuscire a garantire una transizione lenta per tutti coloro i quali non sono in possesso di strumenti tecnologicamente avanzati».