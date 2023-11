La Champions League del tortello di zucca vinta da Diana, sfoglina della provincia di Forlì

Si apre il calendario di appuntamenti per la terza edizione di Ferrara Food Festival, la kermesse interamente dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio, fino a domenica 5 novembre. La Champions League del tortello di zucca vede protagoniste le sfogline guidate dalla maestra sfoglina Rina Poletti dell’Accademia della sfoglia che si sfidano a suon di mattarello per realizzare il miglior tortello di zucca. Vengono rappresentate le province di Ferrara, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Forlì, Ravenna e Mantova. La sfoglia per origine è dell’Emilia- Romagna si espande poco alle regioni limitrofe, ma la vera sfoglia emiliana ha un suo codice e una ricetta ben precisa. Per essere una vera sfoglia emiliana deve avere quattro caratteristiche uova fresche, farina di grano tenero, tirata assolutamente a mano con l’aiuto del mattarello che dev’essere della stessa misura del tagliere. A giudicare la pasta realizzata dalle sfogline sono l’Assessore Matteo Fornasini, l’Assessore Angela Travagli e lo chef Liborio Trotta. Si aggiudica la vittoria Diana la sfoglina che rappresenta la provincia di Forlì, futura leva di Casa Artusi.