Continua la lodevole opera dei volontari del Cras Rimini, che oggi rimetteranno in libertà una tassa amorevolmente curata dopo essere stata investita. “Oggi liberiamo questa tassa; l’avevamo trovata bordo strada incidentata, ma per fortuna non aveva traumi troppi gravi e dopo le terapie si è rimessa completamente. Stamattina colazione della campionessa e stasera si torna a casa!”.