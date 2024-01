L’inventore cesenate lotta con i colossi delle auto elettriche: “Rubata la mia idea per le batterie a rotazione”

Il futuro dell’alimentazione elettrica delle auto e di altri veicoli potrebbe passare da batterie interscambiabili in comodato d’uso, da lasciare e ritirare presso dispenser appositi. Un modo per superare il problema dei tempi di ricarica troppo lunghi e il timore di restare appiedati dovuti al fatto che le colonnine non sono diffuse in modo abbastanza capillare. Ne è convinto il cesenate Paolo Fioravanti, nella sua veste di “Archimede di provincia” che ha sfornato varie invenzioni, molte delle quali brevettate. Fin dal 2008, come raccontò anche al “Corriere Romagna”, prospettò questa possibilità, con tanto di bozzetti, e registrò ufficialmente quanto gli era venuto in mente, a tutela della proprietà intellettuale. Ora sembrano convinti che quella sia la strada giusta anche famosi colossi economici del settore. All’inizio in Estremo Oriente e più di recente anche in Italia, stanno sperimentando questa soluzione. In questa fase lo stanno facendo soprattutto per le moto e in modo ancora manuale.

L’idea dell’inventore

Fioravanti è convinto che presto questo sistema si diffonderà per tutti i mezzi e con modalità automatiche, accostando le vetture a punti di interscambio delle batterie vecchie con quelle nuove, senza neppure bisogno di scendere dall’auto, grazie all’uso di semplici meccanismo basati sulla forza elettromagnetica. Se da un lato questa è una grande soddisfazione personale, perché aveva anticipato tutto questo 15 anni fa, dall’altra parte c’è grande amarezza da parte sua «per il mancato riconoscimento dei suoi diritti d’autore da parte di gruppi famosi a livello internazionale, che stanno puntando sul sistema delle batterie interscambiabili in una forma chiaramente ispirata a quella che avevo indicato. Basta guardare certe foto di operazioni di cambio di batterie fatte in questo modo e confrontarle coi i disegni, praticamente identici, che avevo fatto nel 2008». Poi aggiunge che i dispenser per l’interscambio possono essere di vario tipo, ma il più promettente è a suo avviso quello «a chiocciola, con possibilità di accostare l’auto sia dalla parte anteriore sia da quella posteriore e procedere comodamente a cambiare la batteria molto più rapidamente di quanto si fa una ricarica e col vantaggio ulteriore di non svalorizzare il proprio veicolo una volta che la batteria si esaurisce definitivamente oppure viene superata da modelli più avanzati».

Le contestazioni

L’inventore cesenate, che oggi ha 66 anni e fin da giovane si è avventurato nell’elaborazione di idee “visionarie”, ha segnalato quella che considera una violazione del proprio diritto al riconoscimento della paternità del progetto. La sua rivendicazione è contenuta in lettere e documentazione allegata che ha già inviato, tramite avvocato, a quattro società molto note, nella convinzione che stiano sfruttando la sua idea, ricavandone ovviamente profitti. Per ora, però, le aziende che ha tirato in ballo hanno negato, a volte anche con toni un po’ seccati, che quanto stanno facendo replichi ciò che Fioravanti aveva già ideato parecchi anni fa.