L’amore eterno? Abita a Rimini: quasi 5mila le coppie unite da 50 anni

L’amore eterno è di casa a Rimini. È disponibile presso il link https://statistica.comune.rimini.it/ l’ultimo report demografico del Comune , aggiornato al 31 dicembre 2023. Particolarmente curioso, nella sezione dedicata ai matrimoni, il dato dedicato alla durata delle unioni. Stando infatti all’analisi statistica sulla popolazione riminese scattata dagli uffici comunali, i matrimoni nella città felliniana si contraddistinguono per la loro longevità. Dati alla mano, sono 4890 quelli che hanno una durata di almeno 50 anni, 950 quelli che superano i 60 anni dal fatidico ‘sì’ e 17 quelli che hanno oltrepassato la soglia dei 70 anni incarnando la promessa di un sentimento eterno. Un numero molto elevato ed in crescita, all’interno di un capitolo sui matrimoni che segna un aumento rispetto al 2022 con 416 riti (+38), di cui 291 quelli civili (+40) e 125 quelli religiosi in leggero calo (-2). I riti celebrati a Rimini con sposi non residenti ammontano a 56 (+7). Sono 262 (+33) le coppie con gli sposi entrambi di cittadinanza italiana, 6 (-1) i matrimoni di coppie straniere residenti e 80 (-13) quelli con cittadinanza mista di sposi residenti. Si registrano 12 nuove unioni civili come per l’anno 2022. L’età media degli sposi è pari a 39,44 per la donna e 43,77 per l’uomo, in entrambi i casi le più alte della serie storica riminese.