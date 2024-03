Imola, giornate del Fai anche in pista con omaggio a Senna

Le Giornate Fai di primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia e alle storie inedite e inaspettate, questa volta faranno tappa anche all’autodromo di Imola. L’appuntamento è per il 23 e 24 marzo con la trentaduesima edizione. In particolare, la delegazione Fai di Bologna e i suoi Gruppi territoriali sono impegnati in questo sforzo corale e nel territorio del Gruppo FAI Imola, Dozza e Valle del Santerno sono state messe in calendario tre aperture.

Fai in pista

La prima apertura è dedicata ad Ayrton Senna e all’Autodromo automobilistico di Imola. Una visita della memoria, fra arte, velocità e natura è quello che si dipana a Imola, in occasione delle Giornate Fai. Dal titolo “30 anni dalla morte di Ayrton Senna. Da Kobra a Pierotti”, il percorso prende avvio dal grande murale realizzato dall’artista brasiliano Kobra, dedicato ad Ayrton Senna, sulla facciata del museo “Checco Costa”, per concludersi con il monumento dedicato a Senna, in bronzo, realizzato dallo scultore Stefano Pierotti, di fronte al punto in cui avvenne l’impatto del pilota, l’1 maggio 1994, occasione per ricordare anche il pilota austriaco Roland Ratzenberger. Fra questi due punti di partenza e arrivo, carichi di rimandi anche simbolici e fra loro complementari, per i materiali con i quali sono stati realizzati e per come è stato “ritratto” Senna, si snoda un itinerario suggestivo. Durante le Giornate Fai di Primavera a tutti gli Iscritti Fai sarà concesso l’ingresso ridotto alla mostra fotografica Magic Ayrton Senna 1994-2024, dedicata ad Ayrton Senna presso il Museo San Domenico di Imola. Aperta negli orari: sabato 23 dalle 14.30 alle 18 e domenica 24 marzo dalle 10 alle 18.

In monastero

La seconda apertura presso la Chiesa di Santo Stefano adiacente al Monastero delle Clarisse di Imola, l’unico monastero di clausura imolese. Si potrà riscoprire un tesoro nascosto nel cuore della città antica e celato ancora oggi nel mistero della clausura attraverso la visita della chiesa.

Orari: sabato 23 dalle 14.30 alle 17 e domenica 24 marzo dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 16.30 (ultima visita ore 16).

Convento Osservanza

La terza e ultima apertura sarà alla Chiesa di San Michele e Convento dell’Osservanza di Imola. Il convento di san Michele dell’Osservanza e il santuario delle Grazie di Imola sono situati subito fuori porta Montanara nella zona anticamente denominata Ospedaletto, ora via Venturini 2. Era posto in una zona densa di terreni agricoli che degradava verso il fiume Santerno e utilizzata fin dal XIII secolo per ospitare gli appestati e i malati.

Per i visitatori delle Giornate FAI di Primavera si potrà accedere a un gioiello unico del XV secolo sviluppatosi a Imola e si potranno visitare la Chiesa di San Michele, i due chiostri interni e l’hortus conclusus.

Orari: sabato 23 dalle 14.30 alle 18 e domenica 24 marzo dalle 10 alle ore 18.

Venerdì 22 marzo: Arte, musica e cena( prenotazione obbligatoria allo 3920989076 (30 euro). L’occasione sarà buona per la visita storico artistica all’ex Biblioteca Convento Osservanza a cura della storica dell’arte Loredana Di Marzio . Seguirà il concerto della violinista Erika Ngarncroch della Fondazione Accademia Internazionale di Imola Incontri con il Maestro Onlus e chiuderà la giornata una cena che sarà un omaggio alla Romagna e a Imola.

Tutte le informazioni dettagliate per ogni apertura (non solo quelle sul nostro territorio in tutta la regione ma anche in tutto il Paese) sul sito www.giornatefai.it