“Happy Days” diventa un libro: sabato la presentazione a Rimini

Per promuovere il valore della letteratura e della lettura, anche tra i più piccoli, prende il via sabato 17 febbraio 2024 alle 16 in piazza Zara un nuova iniziativa fortemente voluta e promossa dalle Befane Shopping Centre di Rimini: una rassegna dedicata a libri e autori, con cadenza mensile, che alternerà titoli ‘per i più grandi’ a proposte dedicate invece ai bambini.

Protagonista del primo appuntamento sarà Emilio Targia, giornalista e scrittore, autore assieme a Giuseppe Ganelli del libro edito da Minerva intitolato ‘La nostra storia - Tutto il mondo di Happy Days’, dedicato all’indimenticabile telefilm e uscito in occasione dei 50 anni della messa in onda del primo episodio (datata 15 gennaio 1974). E finora nessuno, in nessuna parte del mondo, aveva mai pubblicato un libro che raccontasse nel dettaglio la storia della celebre serie tv Happy Days, i suoi creatori e i protagonisti delle puntate. Un testo che ha da subito riscontrato il favore del pubblico e che sta scalando le classifiche di genere e che è già andato in ristampa. La prefazione porta la firma di Henry Winkler, il mitico Fonzie, mentre la postfazione quella di Max Pezzali.

A condurre l’intervista con l’autore e il dialogo con il pubblico sarà Debora Grossi, scrittrice e titolare del Rifugio dei Libri, la prima free library di Riccione. L’evento sarà introdotto da un’esibizione di danza anni ‘50 coreografata da Elena Ronchetti ed eseguita dai ballerini professionisti Andrea Franchi e Martina Selva.