Forlì, “questa non è una discarica”: un cartello contro chi abbandona rifiuti al campo sportivo

“Che il campo sportivo di San Lorenzo in Noceto sia in disuso da anni ok, ma per la sua storia e per come i ragazzi del Quartiere tanti anni fa lo hanno costruito non merita sicuramente il cumulo di ramaglie e sfalci che da parecchi giorni è nel parcheggio antistante l’impianto”.

Lo segnala amareggiato Nevio Fabbri che denuncia l’accumulo di rifiuti: “Conta poco se un cittadino sensibile ha messo il cartello “non è una discarica” ma resta il gesto fatto da persone poco sensibili che fanno confluire in quel sito sfalci, ramaglie e altro. Ma resta anche il fatto che, essendo ben visibile, il cumulo non sia stato visto da che poi deve fare la raccolta”.