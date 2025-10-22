Forlì, “questa non è una discarica”: un cartello contro chi abbandona rifiuti al campo sportivo

Curiosità
  • 22 ottobre 2025
Il campo sportivo di San Lorenzo in Noceto
Il campo sportivo di San Lorenzo in Noceto

“Che il campo sportivo di San Lorenzo in Noceto sia in disuso da anni ok, ma per la sua storia e per come i ragazzi del Quartiere tanti anni fa lo hanno costruito non merita sicuramente il cumulo di ramaglie e sfalci che da parecchi giorni è nel parcheggio antistante l’impianto”.

Lo segnala amareggiato Nevio Fabbri che denuncia l’accumulo di rifiuti: “Conta poco se un cittadino sensibile ha messo il cartello “non è una discarica” ma resta il gesto fatto da persone poco sensibili che fanno confluire in quel sito sfalci, ramaglie e altro. Ma resta anche il fatto che, essendo ben visibile, il cumulo non sia stato visto da che poi deve fare la raccolta”.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui