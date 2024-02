Forlì, capodanno cinese: festa in piazza Saffi VIDEO

La comunità cinese di Forlì festeggia il capodanno cinese per la prima volta in piazza Saffi, con il patrocinio del Comune. Il pomeriggio è stato organizzato all’Aps “Terra verde”. In serata il capodanno si sposterà in fiera dove è stata organizzata una grande cena riservata alla comunità. Le celebrazioni per l’arrivo dell’anno lunare del Drago, uno dei 12 animali dello zodiaco cinese, hanno avuto inizio nei paesi e nelle comunità asiatiche sparse in tutto il mondo. Si concluderanno il 24 febbraio con la prima luna piena.