Film a Marina Romea: si cercano comparse, ecco come candidarsi

In febbraio e in marzo Marina Romea si trasforma in un set per il film Paternal Leave e si cercano comparse. Si cercano persone della zona Marina di Ravenna-Porto Corsini-Ravenna-Casalborsetti-Marina Romea.

I ruoli cercati

In particolare la regia sta cercando:

- Ragazzi e ragazze tra i 16 e 22 anni

- Mamma giovane con figlio/figlia

- Donna 50 anni

- Uomini 60 anni

- Uomo di circa 75 anni

- Donna di circa 75 anni

- Uomo di circa 85 anni

Gli interessati dovranno presentarsi il giorno 29 gennaio dalle 10 alle 18 per il provino presso la proloco via Po, 29 di Porto Corsini.

Il film è girato in collaborazione con Emilia-Romagna Film Commission. Info: Per 335-5433005 oppure baratopaternalcasting@gmail.com