Faenza, “Il disegno di Hulk per minacciare la ex”, ma era una lettera era per il figlio fan della Marvel e viene assolto

Un disegno e una lettera recapitati a casa della ex che lo aveva denunciato e dalla quale si sarebbe dovuto tenere alla larga. Il destinatario della missiva, tuttavia, era il figlio; che aprendo la busta ha trovato il soggetto raffigurato dal padre: un essere verde, una specie di Hulk intento a smembrare un corpo. Ecco che l’immagine, finita inevitabilmente sotto gli occhi della madre, ha riportato alla mente della donna alcune delle minacce a suo tempo subite e riferite alle forze dell’ordine: frasi tipo “ti stacco la testa, ti spezzo le gambe”.

L’episodio è costato a un 55enne originario di Lecce l’accusa di minacce, che associata alla violazione del divieto di comunicare con qualsiasi modo e mezzo con la parte offesa, lo ha portato a processo davanti al giudice Federica Lipovscek. Si è conclusa con una sentenza di non luogo a procedere perché “il fatto non sussiste”.

I fatti risalgono al dicembre del 2020, a Faenza. Stando a quanto si apprende, c’erano validi motivi per tenere a distanza il 55enne. Il commissariato manfredo ne aveva elencati alcuni nell’informativa che aveva portato al divieto di avvicinamento: oltre ai numerosi precedenti per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, era destinatario dell’avviso orale. Il fermo per maltrattamenti era giunto nel 2019. Alla fine nei confronti dell’uomo era stato emesso il divieto di dimora nel comune di Faenza e di comunicare con la ex. Ecco allora che quel disegno indirizzato al figlio è stato colto come un messaggio inquietante diretto in realtà alla madre. Non per il legale dell’imputato, rappresentato dall’avvocato Nicola Laghi, secondo il quale il fatto la lettera fosse indirizzata al figlio non ha comportato alcuna violazione, non essendo dimostrabile chi avesse recapitato la busta. Quanto alla minaccia, sarebbe stata solo una percezione della donna, priva di fondamento, che l’avrebbe portata a fraintendere il disegno realizzato al figlio, appassionato del supereroe raffigurato.