Ex alunno di Agraria a Cesena partecipa alla mangiata di classe dalla missione militare in Iraq

Lo scorso 2 settembre gli ex alunni della storica classe 5a B dell’Istituto Tecnico Agrario di Cesena dell’anno scolastico 2001/02 si sono ritrovati per l’oramai consueta cena annuale, che quest’anno celebrava il 22° anniversario del diploma.

Presenti otto dei 14 studenti totali che, nel luglio 2002, raggiunsero il traguardo della Maturità.

Per cercare di raggiungere tutti, c’è stato anche un collegamento in video chiamata con Alberto Canali che ha voluto salutare gli amici dall’Iraq, dove si trova in missione per l’Esercito Italiano. Un segno di legame e affetto che, col passare degli anni, non si è mai perso.

La serata, trascorsa tra ricordi, simpatici aneddoti, risate e battute scherzose, ha riportato tutti al passato.

A prendere parte all’evento anche tre docenti: Silvio Severi (docente di chimica), Gaudenzio Montalti (docente di Agronomia) e Giovanni Sampaoli (docente di lettere) che sono sempre rimasti parte integrante delle “rimpatriate” di questi 22 anni.

La serata è stata organizzata attraverso quella che tutt’oggi viene definita “la chat di classe”.

Un particolare riconoscimento è andato all’ex alunno Thomas Casadei.

Come sui banchi di scuola, come nella vita, non serve chissà cosa per stare bene e ritrovarsi: la semplicità di una grigliata all’aria aperta, le verdure dell’azienda agricola, le risate e tanti ricordi belli, hanno fatto emozionare tutti gli ex compagni di classe.

La promessa, al di là dei saluti quotidiani in chat, è sempre quella di ritrovarsi al più presto.