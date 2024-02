Emilia-Romagna. Fra 20 anni gli anziani saranno il triplo dei giovani

BOLOGNA. Anche in Emilia-Romagna è in corso “un profondo inverno demografico: dopo il valore elevato del 2009, con oltre 42.000 nuovi nati, è iniziato un processo ininterrotto di diminuzione delle nascite che ha toccato il minimo storico nel 2022, con 29.615 nati, e che peggiorerà di un altro 3,3%, pari a 888 nuovi bambini in meno nel 2023”, secondo quanto anticipato dall’Istat. Lo fa presente Gianluigi Bovini, statistico e demografo, oggi a Bologna intervenendo alla prima tappa del “Tour della natalità”, di scena in Regione su iniziativa degli stati generali della natalità. La media regionale di nati per coppia, spiega Bovini, è di 1,27: risulta “leggermente più alta di quella nazionale grazie alla presenza di famiglie di origine straniera che si attestano su una media più alta”, 1,9, ma comunque “in calo anno dopo anno”. Nella Città Metropolitana di Bologna va solo un po’ meglio: se in regione il calo dal 2009 al 2022 è del -29,2%, il capoluogo si ferma ‘soltanto’ al -22,5%. Con questo trend, riassume Bovini, “nell’arco di un ventennio in Emilia-Romagna gli anziani saranno il triplo dei giovani: oggi ci sono 200 over 64 ogni 100 under 14, nel 2045 avremo oltre 1,5 milioni di anziani, 400.000 in più di oggi con le prevedibili ricadute sul sistema sanitario e assistenziale locale e regionale”.

Al convegno Alessandro Rosina, demografo e ordinario alla Cattolica di Milano, ha illustrato un quadro simile a livello nazionale: “Siamo il paese in Europa- ha spiegato il prof della Cattolica- con età media più tardiva a cui si arriva ad avere il primo figlio e la natalità media più bassa, appena 1,24 figli per coppia contro gli 1,8-1,9 di paesi come Svezia e Francia, le realtà più vicine alla soglia desiderata di due figli per coppia”. Intanto, per il sindaco di Bologna Matteo Lepore “dalla crisi demografica si esce solo con una grande alleanza che dia vita a un ecosistema virtuoso con al centro la sua persona e tutti i suoi bisogni: economici, sociali, ambientali. Se vogliamo dare vita a questa grande alleanza, Bologna c’è ma- ha avvisato Lepore al convegno in Regione- la sfida è a livello nazionale: mettiamoci in campo, coinvolgiamo le imprese e la finanzia, diamoci obiettivi misurabili e Bologna non mancherà di rispondere all’appello come già sta facendo su numerosi fronti e come ha nel proprio Dna”.

Da un punto di vista politico “la soluzione ha un nome chiaro: quoziente familiare”, taglia corto l’ex ministro Gianluca Galletti, presidente di Emil Banca, aggiungendo: “Chi fa più figli deve pagare meno tasse. Gli altri strumenti, che siano bonus, incentivi, assegni o deduzioni non bastano. Ma la sfida per la natalità, tema cruciale e urgente per il paese, non può essere lasciata solo in mano alla politica: bisogna coinvolgere economia e finanza creando un nuovo paradigma”. Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha però ricordato anche a margine del convegno: “Siamo una delle regioni dove, pur in un contesto di denatalità nazionale, tra bambini nati e nuovi arrivi abbiamo ancora un saldo positivo o stabile verso i prossimi anni. Nel resto d’Italia, in particolare nel Mezzogiorno, la situazione è invece drammatica”.