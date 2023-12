Dai motociclisti di Rimini e Riccione un dono per i bisognosi consegnato al parroco in Harley di Budrio di Longiano

longiano

Bikers dal cuore d’oro donano 2.350 euro al parroco don Filippo Cappelli per aiutare le persone bisognose e gli alluvionati. Si tratta di una cinquantina di motociclisti di gruppi di Rimini e Riccione. Domenica sono arrivati a Longiano in visita al paese e per conoscere di persona don Filippo Cappelli parroco, biker e tramite il gruppo Duc in Altum organizzatore di raduni e pellegrinaggi in moto. I bikers, dopo il tour, si sono fermati a pranzo al ristorante Capannina e poi in chiesa a Budrio. «Sono persone dal cuore d’oro - afferma don Cappelli - sono contento che mi abbiano fatto questa sorpresa e consegnato una bella somma che utilizzerò tramite la Caritas per aiutare chi ne ha bisogno e alcuni alluvionati in zona che hanno avuto danni. Un bell’incontro che rafforza l’idea di fratellanza tra i motociclisti e va contro lo stereotipo di gente rude e senza cuore. Li ringrazio e mi ha fatto molto piacere che abbiano voluto venire di persona in visita alla chiesa di Budrio». In questi giorni il parroco è molto impegnato in vista delle ricorrenze natalizie, tra confessioni, preparazioni spirituali e Messe, oltre che a portare la comunione a chi è impossibilitato a partecipare alle celebrazioni del Natale. g.m.