“Ciccioli e dintorni”: trionfo cesenate per gli “Amici di sempre” tra i paioli fumanti di Reggiolo

Cesena-Reggiolo unite da una profonda amicizia. Alla tradizionale festa “Ciccioli e dintorni” che nel mese di febbraio si è svolta in provincia di Reggio Emilia, il gruppo cesenate “Gli amici di sempre” si è distinto tornando a casa con la vittoria in tasca e conquistando il Palio del norcino. In quella stessa occasione di festa, il Comune di Reggiolo ha voluto manifestare vicinanza alla popolazione cesenate colpita dall’alluvione raccogliendo 1.000 euro da destinare al fondo istituito appositamente dall’Amministrazione comunale all’indomani degli eventi naturali di maggio 2023. L’assegno sarà consegnato nei prossimi giorni dal sindaco di Reggiolo, Roberto Angeli, al sindaco Enzo Lattuca che, intanto, ha incontrato la delegazione cesenate complimentandosi per il risultato raggiunto nell’ambito della tradizionale gara.

“Ringrazio sentitamente – commenta il sindaco Enzo Lattuca – il Comune di Reggiolo e il Sindaco Roberto Angeli per la vicinanza manifestata al nostro territorio e a tutti i cesenati drammaticamente colpiti dall’alluvione. A quasi un anno da quei terribili giorni, in molti sono ancora impegnati nelle attività di ripristino e manutenzione delle abitazioni danneggiate. Intanto proseguono gli interventi di messa in sicurezza da noi avviati sul fronte collinare, e delle frane, e in città, con particolare riferimento ai quartieri colpiti, Centro Urbano, Oltresavio e Ravennate. Mi complimento inoltre con ‘Gli Amici di sempre’ rientrati in città con la vittoria in tasca, a conferma dello spirito competitivo e di squadra proprio dei cesenati”.

L’evento e la Gara. In occasione della festa “Ciccioli e dintorni” la piazza Tre Martiri della piccola città reggiana si è riempita degli stand con prodotti gastronomici, e tra musica, intrattenimento e giochi per bambini si è svolta la tradizionale Gara del cicciolo. Al fianco dei norcini delle province di Reggio Emilia, Modena e Mantova che si sono sfidati tra i paioli fumanti per la preparazione del cicciolo più buono, c’era anche il gruppo di Cesena “Gli Amici di sempre”. La gara, suddivisa in due categorie con cottura a legna o cottura a gas, ha visto trionfare nella categoria “cottura a gas” i norcini di Cesena che hanno conquistato il gradino più alto del podio testimoniando la voglia di ricominciare dopo il disastro che ha colpito duramente la Romagna.

“Siamo stati accolti in maniera straordinaria e per tutta la giornata – commentano gli “Amici di Sempre” – dallo staff, dalla Proloco e dal sindaco, dall’Amministrazione comunale e da tutti i partecipanti. Con orgoglio, siamo tornati a Cesena con lo stendardo di Reggiolo, che abbiamo in consegna per un anno e che porteremo con noi in tutte la gare del cicciolo di tutta la Romagna”. “Una piazza piena di così tanta gente gratifica l’immenso lavoro degli oltre 100 volontari impegnati della Proloco Reggiolo e di tutte le altre associazioni che hanno collaborato insieme. In più, occasioni come questa consolidano l’amicizia che intercorre tra i diversi territori e Comuni”, commenta il sindaco della città Roberto Angeli.