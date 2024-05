“Ci hanno rubato la maglia di Totti”: l’appello del bar di San Piero in Bagno viene ascoltato e la divisa della Roma è stata restituita

“Con grande piacere vi comunico che la maglia questa mattina è tornata nel suo posto... voglio ringraziare a te che me l’hai riportata hai fatto la cosa giusta...grazie a tutti”. Il gestore del Bar Voltone ha visto esaudito il suo appello dopo il furto della maglia di Francesco Totti dal locale di San Piero. Una maglia che il bar custodiva da 30 anni. Era apparso due giorni fa sul gruppo Sei di San Piero in Bagno se... l’appello a restituirla. Dal post si percepiva l’amarezza per il gesto: «Mai nessuno si era permesso di portarmela via».