Cesena, inaugurato il primo Giardino Alzheimer d’Italia

È stato inaugurato questa mattina a Cesena il primo Giardino Alzheimer d’Italia. Situato nei giardini pubblici di fianco al teatro Bonci, l’opera rappresenta un insieme di percorsi terapeutici tra piantumazioni e fiori, per accogliere non solo chi soffre della malattia ma tutta la comunità.

«Credo che il Giardino sia un simbolo davvero forte di inclusione, integrazione e di rifiuto della segregazione, nei confronti di tutte le persone nella città si trovano a vivere condizioni di difficoltà che generano bisogni a cui necessariamente si deve trovare una risposta collettiva, perché nessuno può essere lasciato da solo», ha dichiarato il sindaco di Cesena Enzo Lattuca.