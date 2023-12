Cesena, il vescovo benedice la scultura della Madonna delle Grazie realizzata col fango dell’alluvione

Il vescovo monsignor Douglas Regattieri, in occasione della messa natalizia officiata in Confartigianato, ha benedetto la scultura realizzata utilizzando il fango dell’alluvione trasformato in ceramica che rappresenta la Madonna delle Grazie protettrice di Faenza,

realizzata dall’impresa Gatti 1928 di cui è titolare il presidente di Confartigianato Emilia Romagna Davide Servadei, e la guida pastorale diocesana è rimasta molto colpita dall’intento artistico.

“Il fango - gli è stato spiegato - è stato raccolto, setacciato, asciugato e stampato a pollice nello stampo trasformando la materia che ha generato sgomento e sofferenza in un simbolo di comunione”.