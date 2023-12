Cambiare vita a 62 anni: l’ex odontotecnico ora fa il miele a Sogliano

Da odontotecnico a produttore di miele, olio e idromele. Il 62enne Stefano Brunetti, nato e vissuto a Rimini, da qualche anno si è innamorato di Sogliano. Così vi si è trasferito e ha iniziato a fare l’apicoltore in un podere di Santa Maria Riopetra.

Si è lasciato alle spalle la precedente attività legata alle protesi dentarie per dedicarsi ad api, ulivi ed eccellenze agricole: «Produco miele di vari tipi - afferma con un sorriso - dall’acacia al millefiori, dal coriandolo al castagno e altro. Nell’azienda ho anche degli ulivi e produco una piccola quantità di olio. Come pure produco l’idromele che era il vino preferito dagli antichi romani. In questa attività ho allestito un laboratorio e mi aiuta anche mia figlia Ilaria». L’idromele è una bevanda alcolica prodotta dalla fermentazione del miele. Ancora più antico della birra, nell’antichità era noto come “la bevanda degli dèi”. Brunetti ora è produttore nella sua azienda soglianese con il marchio “Il miele di Filo”. g.m.