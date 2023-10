Boxe e scacchi in un unico sport: a Riccione i Mondiali di chessboxing

Il chessboxing (scacchipugilato nella versione italiana) è una disciplina che unisce la concentrazione mentale degli scacchi allo sforzo fisico della boxe, nasce nel 2003 come installazione artistica provocatoria dell’artista olandese Iepe Rubingh, a sua volta ispirato da una graphic novel francese. Ogni incontro si divide in 11 round in cui gli atleti sul ring alternano gli scacchi al pugilato, ma in occasione dei Mondiali di Riccione il numero è fissato su 5 riprese, che diventeranno 7 per le fasi finali. Ogni incontro può essere vinto per ko, ma anche per scacco matto o time out per chi esaurisce il tempo a disposizione.

I Mondiali a Riccione

È tutto pronto a Riccione per accogliere le delegazioni che parteciperanno alla quinta edizione dei Campionati Mondiali WCBO di scacchipugilato, in programma dal 28 ottobre al 2 novembre prossimi. Per questo sport, che vive ancora un’era pionieristica, è l’occasione per entrare nell’età adulta e nuove le federazioni nazionali che si affacciano alla disciplina saranno presenti per la prima volta a Riccione, e per la prima volta saranno rappresentati tutti e cinque i continenti.

Presente anche l’Oceania, rappresentata dall’Australia, mentre fra le debuttanti anche il Canada, il Kirghizistan e la Repubblica Ceca.

Per l’organizzazione c’è già, quindi, la certezza di un incremento del numero di nazioni rappresentate rispetto ai Campionati Mondiali del 2022 in Turchia, ma la speranza è di superare anche il numero di nazioni presenti ai Campionati del 2019, l’edizione che al momento detiene il primato di presenze.

La FISP, la Federazione italiana, una delle tre federazioni nazionali più “vecchie” al mondo, ha affidato a mister Freddy Frattesi il compito di schierare una squadra Azzurra da cui si attendono risultati in grado di rendere indimenticabile un’edizione che si annuncia seguitissima a livello globale grazie alla copertura media assicurata dalle dirette garantite dal portale Chess TV. Inoltre, la rete francese Canal+ sarà presente per realizzare un ulteriore documentario dedicato alla neo-disciplina. A questi, si aggiungono alcuni influencers e streamers che seguiranno l’evento

con dirette sui propri canali social. Tutte le gare e le tre proiezioni di film-documentari dedicati al chessboxing saranno aperti gratuitamente al pubblico.

La cerimonia di apertura, alle ore 11:40 di domenica 29 ottobre presso il Palazzo del Turismo. Lo stesso giorno, alle ore 16:00, al “PlayHall” di Riccione risuonerà il primo gong.

Le finali, in formato gala con presentatore e intermezzi artistici, sono previste per il 1 novembre dalle ore 21 alle 24 e il giorno successivo a partire dalle ore 14:30. A seguire la cerimonia di premiazione.