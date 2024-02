“Bagnino Gastone”: a Riccione la commedia su un simbolo della Riviera

Sabato 17 febbraio, alle ore 21, nel Centro di quartiere Fontanelle in viale Sicilia va in scena il divertimento con la commedia dialettale “Bagnino Gastone”. Bagnino vanesio e pieno di sé, Gastone Lissa è titolare di una concessione balneare sulla riviera romagnola. Il gran numero di ombrelloni stesi nella “sua zona”, sotto il sole della Romagna, gli consente un tenore di vita agiato e senza preoccupazioni economiche. Esercita un forte appeal sul mondo femminile e le occasioni per distrarsi gli capitano di frequente. Gastone si ritiene il numero uno dei bagnini della riviera e un attestato che tiene orgogliosamente appeso al muro lo rafforza in questa sua convinzione. Ma a stravolgere la vita del bagnino Gastone ci sarà l’incontro con uno strano personaggio.

“Bagnino Gastone” è un’opera in tre atti di Guido Lucchini ed è interpretato dalla storica filodrammatica “Quei dal Funtanele” che da 36 anni allieta il pubblico con commedie divertenti in dialetto romagnolo.

La serata del 17 febbraio è presentata dalla Caritas parrocchiale San Lorenzo in Strada con il patrocinio del Comune di Riccione. Per informazioni e biglietti: Parrocchia San Lorenzo in Strada tel. 0541 640563 oppure 333 7527637.