Auto tampona trattore che finisce fuori strada a Morciano

Traffico in tilt lungo la strada provinciale 17, nelle campagne di Morciano di Romagna. I rallentamenti sono stati causati dal tamponamento di un trattore, finito fuori strada per colpa di un’automobile che, in base alle prime ricostruzioni, intorno alle 18.30 di sabato ha urtato il mezzo agricolo che circolava sulla carreggiata.

Ad avere la peggio, nonostante la possente mole del veicolo, è stato il conducente del trattore, che ha riportato lievi ferite. Pressoché illeso, invece, l’uomo alla guida dell’automobile, che (per ragioni ancora in corso di accertamento) non è riuscito a bloccare in tempo la marcia, tamponando con forza il trattore che è poi finito fuori strada.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono accorse anche due pattuglie dei carabinieri della tenenza di Cattolica.