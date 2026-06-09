A Rimini i gioielli della 1000 miglia venerdì 12 giugno

Per tutti gli appassionati delle auto da corsa un appuntamento da non perdere. Quello con la 1000 miglia (una delle più prestigiose gare che il panorama automobilistico italiano ha da offrire, anche questo anno passerà e farà sosta a Rimini. Nata nel 1927 come prova di velocità, con il passare degli anni la competizione si è trasformata in una magnifica gara di regolarità (dove non vince il più veloce ma chi dimostra maggior precisione) per auto storiche tra il 1927 e il 1957, dando l’opportunità al pubblico di apprezzare e riscoprire i vecchi gioielli che hanno reso grande l’automotive italiano.

Quest’anno più di 400 auto storiche prenderanno parte alla competizione, fermandosi a Rimini per la chiusura della quarta tappa con l’arrivo della prima vettura prevista in piazza Malatesta intorno alle 18.30 di venerdì 12 giugno, dando poi la possibilità di ammirarle al mare in piazzale Fellini, luogo dove le auto sosteranno per tutta la notte fino alla ripresa della corsa, che proseguirà il giorno seguente dalle ore 6.30 dal porto di Rimini nel viaggio di ritorno verso Brescia, luogo di partenza e arrivo. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web https ://1000miglia.it/eventi/1000-miglia/1000-miglia-2026/