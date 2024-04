A 104 anni la super nonna vola dal Brasile a Cesena per incontrare sua nipote

Oltre 9mila chilometri di distanza e almeno 15 ore di volo. Un’avventura degna di un romanzo quella vissuta da nonna Nelcy che ha deciso di visitare per la prima volta l’Italia dopo che una delle sue nipoti, Luisa De Brochado Amaral, ha sposato nel luglio 2021 un cesenate, Francesco Maria Gherardi. Per questo, munita di amore e buona volontà, all’età di 104 anni la super nonna ha preso per la prima volta l’aereo dopo aver atteso per anni a causa delle disposizioni legate alla pandemia e alle sue condizioni di salute.

Arrivata in Italia, per la precisione a Cesena, nonna Nelcy Machado De Brochado ha espresso la volontà di incontrare due persone: papa Francesco e il Sindaco di Cesena, Enzo Lattuca. “L’Italia – ha raccontato la donna di 104 anni al Sindaco – è bellissima. Mi fermerò per circa un mese, ma ho bisogno di visitarla: ho chiesto alla mia famiglia di mostrarmi Roma, dove sono stata poco dopo il mio arrivo e dove ho incontrato, nel corso di un’udienza generale, il Papa, ma anche altri luoghi religiosi, come la vicina San Luca, a Bologna. Quando sono salita a bordo, sull’aereo, tutti mi guardavano sorpresi riservandomi grandi attenzioni, poco dopo il Comandante dell’aereo ha comunicato a tutti i passeggeri che su quel volo c’era un ospite speciale: una donna che ha vissuto oltre un secolo. Ero io”.

“L’energia e la forza di questa nonna – commenta il sindaco Enzo Lattuca – sono davvero esemplari. Attraversare il mondo all’età di 104 anni per ricongiungersi alla propria famiglia è una dimostrazione d’amore assoluta. Ho avuto il privilegio di raccontare alla nostra ospite alcuni aspetti, quelli più rappresentativi, della città di Cesena, in questo modo ho potuto supportarla nella sua ricerca. Del resto è arrivata in Romagna per capire dove vive sua nipote e per accertarsi della reale accoglienza della nostra terra. Non ho potuto che confermare le sue aspettative”.

Nonna Nelcy resterà in Romagna fino alla fine del mese di aprile, poi un secondo aereo la accompagnerà a São Paulo, dove è nata e dove ha trascorso gli anni più belli della sua lunga vita