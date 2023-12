“Tre ragazzi in cerca di avventura”, il successo di Pecora da libro a corto. Oggi la presentazione a Forlì

“Tre ragazzi in cerca di avventura”, primo libro dello scrittore Carmelo Pecora, è diventato un cortometraggio che sta riscuotendo successi, e per l’occasione, è uscita un’edizione speciale della pubblicazione, insieme al regista Gianfranco Boattini, arricchita da foto del backstage e delle riprese. La versione speciale del libro verrà presentata, insieme al cortometraggio, questa sera alle 21 alla Fabbrica delle candele di piazzetta Corbizzi.

«Al regista Boattini era piaciuto questo racconto - spiega Carmelo Pecora - e ne ha fatto un cortometraggio che sta andando molto bene, ha vinto il “Not film festival”, lo European short awards, è stato selezionato al Sedicicorto international film festival e al Winterr Leopard internazional film festival, oltre ad essere candidato al Portuguese Lemur international film festival nel 2024. Nella edizione speciale del libro (già distribuito nelle librerie) ci sono oltre 100 foto del backstage, degli attori, della manovalanza, c’è la sceneggiatura all’interno, sceneggiatori e attori che parlano. Vedere la propria vita nella trasposizione cinematografica è stata un’emozione forte». Il libro, infatti, ripercorre la storia vera dell’autore: tre amici ragazzini che vogliono lasciare la loro Sicilia per andare alla scoperta del mondo, mettendo in subbuglio la loro città, Enna. «E’ stato piacevole stare sempre sul set - dice Pecora - vedere come si evolveva la storia di questo libro che ho scritto 16-17 anni fa. Boattini è stato bravissimo a trasporre tutto quello che abbiamo fatto. Nel sogno di chi scrive c’è che un tuo libro venga preso per farne un film. Quando Boattini e Miller Gorini, l’altro sceneggiatore, me lo hanno proposto è stato il realizzare quel sogno». Il cortometraggio è stato girato tra Forlì, Bertinoro e Ravenna, con la casa di produzione di Meldola Onda Film. «Con Carmelo ci eravamo già conosciuti - aggiunge il regista Boattini -. Ho letto diversi suoi racconti e “Tre ragazzi in cerca di avventura” era quello in cui mi riconoscevo di più. Insieme a Miller Gorini abbiamo lavorato alla trasposizione cinematografica del racconto. Non è stato semplice perchè pensavano di girare in Sicilia, ma i costi sarebbero stati eccessivi, così abbiamo trasporre nel nostro territorio, e questo è stato il cambiamento maggiore rispetto all’originale. Abbiamo fatto casting sia in presenza sia online. I tre ragazzi scelti sono andati bene, c’era chimica tra loro». Appuntamento questa sera alla Fabbrica delle candele, per una storia di amicizie e voglia di libertà.