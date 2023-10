Rimini. Lorenza Ghinelli presenta “Ballata per Nina”

Ospite del prossimo appuntamento di “Libri da queste parti”, sabato 28 ottobre alle ore 17 nella Sala della Cineteca della Biblioteca Gambalunga, sarà la scrittrice riminese Lorenza Ghinelli con il suo ultimo libro Ballata per Nina, appena uscito per Marsilio, ultimo capitolo della trilogia Le visioni di Nina, una storia dalle atmosfere noir, un romanzo potente che sa inquietare e sorprendere. In dialogo con l’autrice, Alice Bigli esperta di educazione alla lettura e divulgatrice letteraria, condurrà il pubblico nel mondo perturbante di Nina.

“Poi accade. Il sibilo che è la sola a sentire. Ormai l’ha capito: è l’ultrasuono del reale, la frequenza che agli altri non è concessa, sintonizzata su un mondo liminare...”

Ritorna Nina ormai quattordicenne, la ragazzina sensibile, sorda dall’età di dieci anni, che possiede un dono o una maledizione: da quando non sente il mondo fuori, quello convenzionale, ne sente un altro, più nascosto, più segreto, sottostante a quello che tutti gli altri riconoscono come reale. Il fratello Alfredo è convinto che Nina abbia visto e sentito qualcosa di terribile che l’ha portata a chiudersi in un silenzio impenetrabile. Le precognizioni della sorella un tempo si traducevano sempre in fatti di cronaca nera riportati dalla stampa con dovizia di dettagli raccapriccianti; perciò, ora Alfredo scandaglia le notizie sui quotidiani online. Ma la cronaca non riporta alcun tipo di barbaro omicidio: per lo più si tratta di risse in discoteca, suicidi, regolamenti di conti, femminicidi, tutti eventi che vengono archiviati nell’indifferenza generale. L’unico che riesce ad aprire un varco nell’isolamento di Nina e a rompere il suo silenzio è Leonardo, un quindicenne in affido. Nella mente di Nina la storia che Leonardo inizia a raccontarle si compone in immagini scure e vischiose. Intanto Nina si sintonizza ancora una volta su una storia di sangue: il male però questa volta non cerca né comprensione, né assoluzione, è connaturato a chi agisce. Il male si rivela semplicemente per ciò che è: libero. Interrogare le ragioni del male diventa per Ghinelli uno strumento per aguzzare la vista e spingersi oltre la cortina delle apparenze e dei luoghi comuni, un viaggio dentro le ferite della nostra condizione umana e nei nostri abissi personali, da dove è possibile risalire con più consapevolezza grazie alla forza dei legami che resistono a qualsiasi strappo.

Lorenza Ghinelli ha scritto Il Divoratore (Newton Compton 2011, Marsilio 2021; venduto in sette paesi), La colpa (Newton Compton 2012; finalista al premio Strega), Con i tuoi occhi (Newton Compton 2013), Sogni di sangue (Newton Compton 2013), Almeno il cane è un tipo a posto (Rizzoli 2015; premio Minerva), Anche gli alberi bruciano (Rizzoli 2017), La stirpe e il sangue (Bompiani 2022). Per Marsilio, per la serie Le visioni di Nina, oltre a Ballata per Nina, ha pubblicato Tracce dal silenzio (2019, 2021; finalista al premio Scerbanenco) e Bunny Boy (2021, 2023; premio Glauco Felici). È stata soggettista e sceneggiatrice per la televisione. Dopo oltre dodici anni di collaborazione con la Scuola Holden di Torino, dal 2021 insegna ad Academy e dal 2023 è direttrice didattica di Daimon, il Master in tecniche della narrazione della Scuola Holden.

Ingresso libero

Info: Biblioteca Gambalunga | tel. 0541.704488 | e-mail: gambalunghiana@comune.rimini.it

Sarà presente un punto vendita dei libri, con firmacopie dell’autrice al termine della presentazione.

