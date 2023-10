“Queen unseen”: omaggio al gruppo che riscrisse la storia del rock

Fuori dagli schemi, capaci di anticipare i tempi, impossibili da dimenticare, i Queen sono stati un gruppo musicale che ha saputo scrivere la storia della musica. Sorta a Londra nel 1970 grazie all’incontro tra il cantante Freddie Mercury, al secolo Farrokh Bulsara, il chitarrista Brian May e il batterista Roger Taylor, la formazione ha poi trovato completamento l’anno seguente con l’ingresso del bassista John Deacon.

Da quel momento un successo inarrestabile, con 40 album, oltre 300 milioni di copie di dischi vendute, 707 concerti live e 1442 settimane nella classifica inglese degli album più venduti.

La mostra in tour

Dopo essere stata ospitata a Torino e Gallipoli e prima di proseguire il tour in altre città italiane ed europee, arriva anche a Rimini Queen unseen. Peter Hince, la mostra-evento capace di svelare aspetti inediti dell’iconica band inglese, che il fotografo ha seguito anche nei momenti privati.

Quello allestito tra le mura di Castel Sismondo dal 3 ottobre fino al 30 novembre è un percorso coinvolgente e immersivo, creato dal celebre Peter Hince, inglese classe 1955, che ha lavorato per numerosi artisti – da Mick Ronson a Lou Reed, da Eno a George Benson – e ha seguito il gruppo a partire dal 1975, prima come responsabile soundcheck, poi dall’anno successivo e per oltre dieci anni come road manager, fotografo e assistente personale di Mercury. Hince ha anche vinto numerosi premi internazionali, ha pubblicato il pluritradotto libro di memorie “Queen unseen” e sta per uscire con un nuovo testo sulla band inglese, ricco di racconti e ricordi inediti.