Nuovi murales al Borgo San Giuliano, affidati all’arte raffigurativa di Agim Sulaj, noto pittore di origine albanese, da oltre trent’anni insediatosi a Rimini. La Società de Borg prosegue la tradizione dei murales al Borgo, con tre nuovi soggetti: l’omaggio al film LA STRADA con il ritorno al borgo di Zampanò (via Padella), l’omaggio a I VITELLONI con la celebre scena “lavoratori?” (via Trai) ed infine da AMARCORD la bellissima scena corale del pranzo a casa di Titta (via Pozzetto).

Agim Sulaj: vignettista, illustratore e pittore, nasce a Vlora (Albania) nel 1960, diplomato dall’Accademia di Belle Arti di Tirana. Collaborava dal 1985 con la rivista politica-satirica Hosteni dove scopre il mondo dello humour e della satira, che diventerà uno dei suoi ambiti artistici preferiti. Dal 1993, vive e lavora a Rimini dove si trasferì con la sua famiglia. Ha ottenuto la cittadinanza italiana nel 2000. Vincitore di diversi premi di satira, tra cui anche il primo Premio Una Vignetta per l’Europa nel 2012. Espone le sue opere in diverse gallerie, tra cui quella di Lugano e l’Alpha Gallery di Londra. I suoi quadri sono nelle collezioni permanenti di più musei in Europa e negli Usa.