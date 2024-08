Il Mar di Ravenna vince il bando ministeriale per l’acquisto di due opere d’arte contemporanea

Il MAR - Museo d’Arte della città di Ravenna ha partecipato al bando emanato dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, PAC – Piano per l’Arte Contemporanea, ed è stato selezionato, per il secondo anno consecutivo, tra i 40 soggetti vincitori. Il bando prevedeva la possibilità di candidarsi a diversi ambiti di intervento per l’acquisizione, la produzione e la valorizzazione di opere d’arte contemporanea e il MAR ha presentato un progetto per l’implementazione della collezione di mosaici contemporanei.

E’ stata candidata l’acquisizione di due opere di Sandro Chia e Fabrizio Plessi, selezionate dalla conservatrice del museo, dott.ssa Giorgia Salerno, per ampliare la narrazione sul mosaico attraverso molteplici linguaggi, alcuni dei quali non ancora rappresentati in collezione, come le video installazioni.

Le opere

L’opera di Sandro Chia, La luna, del 2002, si inserisce nell’ambito degli artisti italiani esponenti di movimenti e correnti artistiche che si sono confrontati con la tecnica del mosaico dandone una rilettura personale e, il mosaico di Chia, più che noto esponente della Transavanguardia italiana, si aggiunge a quelli di Paladino, Fioroni, Ontani e Adami, già presenti in collezione.

L’opera Mosaico #T105 di Fabrizio Plessi del 2021, invece, insiste sul superamento della tecnica approcciando il mosaico in termini concettuali e attraverso l’uso del video, elemento distintivo di Plessi, tra i pionieri in Italia della videoarte.

Il finanziamento

La commissione ministeriale, riconoscendo al MAR un finanziamento di €180.000 euro, ha dunque valutato positivamente le proposte candidate che verranno acquisite nei prossimi mesi e saranno inserite nel percorso espositivo della collezione dei mosaici contemporanei del museo inaugurata lo scorso anno, aggiungendo elementi fondamentali per comprendere passaggi chiave dell’evoluzione dell’arte musiva degli ultimi decenni.

Come sottolinea il direttore del MAR Roberto Cantagalli “Prosegue con soddisfazione l’impegno corale del museo teso, da un lato, ad arricchire l’offerta espositiva attraverso l’acquisizione di nuove importanti opere d’arte e, dall’altro, al progressivo miglioramento della struttura al fine di renderla sempre più accogliente, accessibile ed inclusiva.”

Anche l’Assessore alla Cultura e al Mosaico del Comune di Ravenna Fabio Sbaraglia esprime la soddisfazione per questo traguardo: “essere selezionati per due anni consecutivi in un bando così importante rappresenta un riconoscimento importante per il MAR e a tutti e a tutte coloro che vi lavorano. Un ringraziamento poi va a chi ha coordinato questo progetto. Dopo le acquisizioni dell’anno scorso, che a breve saranno presentate al pubblico, viene premiata la scelta di continuare ad investire sull’ampliamento del patrimonio a mosaico del nostro museo e l’ambizione di essere punto di riferimento per l’arte musiva a livello internazionale.”

Alle acquisizioni delle opere seguiranno momenti di riflessione e giornate di studio sull’arte contemporanea, con particolare riferimento alla videoarte e alla rappresentazione figurativa attraverso il mosaico, dalla Transavanguardia ad oggi.