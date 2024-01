Faenza, il Museo Zauli riemerge dal fango con “Mudfulness”

L’alluvione del 16 maggio scorso ha inabissato il Museo Carlo Zauli di Faenza, che è ora fieramente pronto a riemergere sabato 27 con opere inedite: le installazioni temporanee a cura degli artisti Michele Guido e Namsal Siedlecki.

Il direttore del museo Matteo Zauli presenta il progetto “Mudfulness”, realizzato in collaborazione con le Accademie di Belle Arti di Bologna e Ravenna, nonché con gli studenti del corso Ifts.

«Michele Guido fa emergere il rapporto tra architettura, storia e immagine della natura, con i “garden project” tratta le analogie formali fra il mondo vegetale e la ricerca scientifica».

Con “Mudfulness” il museo ha vinto un importante bando per la valorizzazione di case e studi dell’Emilia-Romagna.

Michele Guido è un artista molto peculiare, lavora per stratificazione del disegno così da ricavare l’elemento modulare che appartiene all’impatto genetico delle piante.

Alle sue opere si affianca la proposta di Namsal Siedlecki, che con “Vasi” – si concentra sul tema della trasformazione e rigenerazione dopo l’alluvione, portando scultura, performing art e infine un workshop con il coinvolgimento della comunità locale, per produrre un pezzo d’arte che entrerà a far parte del museo per sempre. La progettazione è stata messa a punto attraverso la collaborazione con T.Nua. Collective, il cui campo d’azione si muove fra l’educazione, l’impegno sociale e l’arte. Con la nuova apertura il museo punta infatti a inserirsi nel campo formativo.

Le opere dei due artisti saranno in mostra al Museo Zauli fino al 2 marzo.