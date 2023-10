Dalle scritture sommerse riemerge la voce di Pedretti

Si chiamava Giovanni Maria Pedretti ma per tutti era Nino, santarcangiolese trapiantato a Pesaro, dopo un periodo all’estero e nel nord Italia, poeta nell’essenza della sua umanità e docente di professione. Avrebbe compiuto 100 anni nel 2023, era nato il 13 agosto 1923 ed è morto il 30 maggio del 1981, prematuramente a causa di una grave malattia. Per questo la sua città lo celebra, da oggi fino al 3 dicembre, con incontri, mostre, concerti, di fatto una rassegna a cui è stato dato il titolo La voce di Nino. Da un mondo di scrittura sommersa.

Una scrittura, la sua, fluente e ricca, capace di passare con scioltezza dalla poesia alla prosa, ai monologhi ai radiodrammi. Vita breve ma produzione vasta, molta della quale ritrovata e pubblicata postuma. Anche recentemente gli eredi hanno fatto nuove scoperte, preziosi materiali inediti da un archivio inatteso, in cui spiccano versi e prose, quasi certamente lasciati in disparte dallo stesso autore per eccesso di severità, com’era nel suo stile rigoroso ed esigente.

Un gruppo di lavoro ad hoc, formato dalla docente Tiziana Mattioli, dall’ex bibliotecario Pier Angelo Fontana e dalla poetaAnnalisa Teodorani , ha ideato una mostra ispirata proprio a questo importante ritrovamento, che sarà inaugurata questa sera alle 21, e CHE apre la corposa programmazione promossa da Comune e Focus, articolata in quattro appuntamenti a mettere in luce i diversi aspetti che hanno contraddistinto la produzione di Pedretti. Nella serata di presentazione della mostra La voce di Nino. Da un mondo di scrittura sommerso, relatori Mattioli e Fontana, anche letture dei testi inediti ritrovati, a cura di Teodorani. E nell’esposizione, aperta fino al 3 dicembre, nell’orario di apertura della biblioteca, cinque opere, ispirate dalla suggestione delle parole del poeta, realizzate dal fumettista Gianluca Costantini. Secondo appuntamento il 19 ottobre alle 21 al Supercinema, con la musica jazz e soul di Simone Zanchini, Andrea Alessi e Dany Greggio, che affronteranno un viaggio della musica nera d’America, tanto amata e studiata da Pedretti, a cui dedicò una originale e anticipatrice tesi di laurea“Poesia e musica negra d’America, dal 2022 divenuta un libro, a cura di Tiziana Mattioli, edito da Raffaelli, Rimini.

Il 5 novembre, alle 17, alla biblioteca “Baldini”, il regista e attore Silvio Castiglioni, accompagnato dalle immagini di SGiorgia Galanti, intrepreterà il poema radiofonico Tre donne di Silvya Plath, nella traduzione dall’inglese proprio di Pedretti, che curò e diede alle stampe nel 1977, per i tipi di Forum/Quinta Generazione, Forlì, titolo Tre donne. Un poema per tre voci. Domenica 3 dicembre, alle 17, l’ultimo evento, sempre in biblioteca, protagonista Gianni D’Elia, che interverrà con una sua relazione intitolata Da poeta a poeta. Le celebrazioni del centenario offrono l’occasione per presentare la catalogazione del “Fondo Pedretti”, custodito nel “Centro-Archivio di documentazione della poesia santarcangiolese”, terminata grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna, mentre la digitalizzazione avrà luogo in collaborazione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Rita Giannini