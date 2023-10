Da Cappelletti ai Nobraino fino a Pedrini. C’è pure Manuel Agnelli: i 3 giorni del Mei

Venticinque anni sono un bel traguardo, tanto che Giordano Sangiorgi, inventore e patron del Meeting delle etichette indipendenti di Faenza, ha annunciato che rimetterà il mandato nelle mani del Comune di Faenza. Domani 6 ottobre si apre l’edizione 2023, che fino a domenica 8 illuminerà la città con concerti, convegni, mostre e premiazioni. Il programma è ricchissimo, avremo modo di tornarci nel dettaglio nei prossimi giorni; per il momento limitiamoci agli eventi e alle partecipazioni principali. Venerdì 8 nel palco centrale in piazza del Popolo è protagonista il liscio, nel presente e nel futuro, con i premi a Roberta Cappelletti per i trent’anni di carriera, e a Emisurela, una delle più belle novità di quest’anno. Il trio ha avuto grande successo nazionale proponendo il liscio in una forma nuova e riuscitissima. Verrà poi premiato Nicolò Quercia col premio “Il Liscio nella Rete”, e si esibiranno La Storia di Romagna, gli Alluvionati del Liscio, e l’Orchestrina di Molto Agevole. Alle 22 al Picadilly club presentazione del disco tributo Un sentito omaggio a Rodolfo Santandrea, che celebra il quarantennale della partecipazione del cantautore faentino a Sanremo con “La fenice”, scritta con Riccardo Cocciante. Sabato 7 dalle 15 sul palco centrale sfilata di gruppi e artisti emergenti che ritirano i vari premi che il Mei assegna ogni anno; dalle 18 i premi e le esibizioni degli affermati, tra cui Savana Funk, Nobraino, Dolcenera, Gang, Statuto e Omar Pedrini . Per tutta la giornata si svolge la Fiera del disco nel Palazzo del Podestà, durante la quale molti artisti incontreranno i fan e presenteranno nuovi dischi. Tra questi Statuto, Gang e Maurizio Solieri. Domenica 8 alle 16 affascinante concerto classico nella stupenda cornice di Palazzo Milzetti, con i pianisti Giovanni Bertoni e Veronica Rudian, mentre nel palco centrale dalle 15 altra infornata di emergenti premiati. Alle 19 chiusura in grande stile con la star dell’edizione 2023 del Mei: Manuel Agnelli, che terrà un concerto completo. Se i concerti e le partecipazioni di artisti famosi sono quelli che attirano i visitatori, c’è una parte altrettanto importante del Meeting che fa confluire ogni anno a Faenza tutto il mondo degli operatori musicali italiani, a vario titolo: sono lanci di nuovi dischi e libri, convegni e dibattiti. Tra questi il “Forum del giornalismo musicale”, “Donne e musica. L’universo femminile nelle canzoni e nell’industria musicale tra difficoltà, stereotipi e affermazione” e “Mei academy”. Non è secondario l’impegno del Mei per gli effetti dell’alluvione del maggio scorso, che ha visto Faenza travolta nelle sue colline e nella città: già prima del weekend sono state raccolte decine di migliaia di euro per aiutare cittadini ed istituzioni, e sabato alle 17.30 in piazza del Popolo viene presentato il libro Faenza, tieni botta!, con alcuni componenti del neonato coordinamento degli scrittori faentini. Ingresso sempre gratuito.

Info: www.meiweb.it

GIANNI ARFELLI