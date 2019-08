Crolla il cornicione dei negozi, strada chiusa a Cesena

CESENA. Il Comune ha varato un'ordinanza di chiusura per la strada che costeggia via Cavalcavia. Piena di negozi, il tetto degli edifici commerciali ieri ha dato segni di cedimento sotto forma di cornicioni crollati a terra. Dopo i sopralluoghi dei vigili del fuoco gli esercizi commerciali sono stati transennati per sicurezza. Ora c'è anche un'ordinanza del Comune di chiusura della strada. Fino a quando il tetto non sarà messo in sicurezza.

