Costo della vita in calo a Ravenna, risparmio di 84 euro a famiglia

RAVENNA. Considerata una delle città più care, a Ravenna il costo della vita è in calo. Nella classifica stilata dall’Istat che ha reso noti i dati dell’inflazione nelle principali città italiane, graduatoria su cui l’Unione nazionale consumatori ha stilato la propria griglia, Ravenna si piazza al secondo posto tra le città più risparmiose con un calo dello 0,3%, pari a un risparmio medio per nucleo familiare di 84 euro, dietro solo a Bologna dove l’abbassamento dei prezzi genera un risparmio di 85 euro. La città più cara risulta invece Modena con una maggior spesa aggiuntiva media per famiglia pari a 307 euro; il capoluogo emiliano ha superato anche Bolzano dove l’aggravio si è fermato a 301 euro.