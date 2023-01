Cosa fare a Imola, nuova guida on line per l’offerta culturale

«Che si fa questa sera a Imola?». A questa semplice quanto anagraficamente trasversale domanda adesso sarà più facile trovare uno risposta. Almeno dal punto di vista dell’offerta culturale e d’intrattenimento. Da ieri, infatti, è stato messo online il nuovo portale “Imola cultura”, raggiungibile all’indirizzo www.culturaimola.it, pensato, costruito e costantemente aggiornato proprio con questo intento.



Una nuova agenda



Di fatto si tratta di un’agenda online che il cittadino, turista o cultunauta che sia, potrà consultare sia sul pc che sul proprio smartphone. Qui un layout leggero, immediato e di facile lettura permetterà di trovare tutte le principali proposte che il Comune, Enti, Associazioni e istituzioni (che godono del patrocinio o che ricevono fondi da parte pubblica) mettono in campo, in scena, in galleria o sul palco in città. Dai concerti agli spettacoli passando per il cinema, mostre, teatro e laboratori per bambini si potrà avere a disposizione di telefono una panoramica il più completa e ricca dei numerosi eventi presenti. La ricerca potrà così essere organizzata per tipologia di evento ma anche per data, oltre che per tipologia di target, dai bambini in su. Mano a mano che la programmazione culturale, compresi anche i grandi eventi, ma non quelli motoristici, crescerà anche la possibilità di trovare immediatamente riscontro on-line sarà possibile».



Comodità per tutti



Una comodità e una razionalizzazione sulla fruizione che nasce «dalla necessità di dare uno strumento intuitivo, immediato, facile da consultare e anche ecologico, visto che si risparmierà un po’ di costi legati alla carta – spiega l’assessore alla cultura di Imola, Gambi – sulla sempre crescente e differenziata offerta culturale della città. Sia in ambito prettamente comunale sia da parte di quelle realtà e associazioni che collaborano con l’ente in modo organizzato e ufficiale.



Nuovo sito biblioteca



Parallelamente sta per uscire anche il nuovo sito della biblioteca comunale di Imola. Un lavoro iniziato circa 1 anno e mezzo fa che permetterà un restyling e un adeguamento della piattaforma on line alla fruizione contemporanea sia domestica, di studio e lavorativa che su smarphone. Entro una decina di giorni la nuova grafica ma soprattutto lo straordinario patrimonio di documenti contenuti saranno a disposizione di studenti e studiosi. Ma non solo. Anche l’interfaccia legata alla Biblioteca Piani e a quelle distaccate nel territorio cittadino troveranno nuova fruibilità.