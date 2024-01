Coriano, riceve un verbale di 531 euro per 10 euro di multa non pagati

Li ricorderà probabilmente come i dieci euro della discordia, i soldi “mancanti” al pagamento di una multa che un riminese trentenne “doveva” al Comune di Coriano. Sono d’obbligo, le virgolette, perché in base alle carte in mano al giovane, non mancava nulla all’importo versato, eppure, per mesi, ha dovuto condurre un vero e proprio braccio di ferro con la polizia locale corianese. Lo scorso novembre gli è stata recapitata a casa un’ingiunzione di pagamento di ben 531 euro, a fronte di 10 euro mancanti. Secondo Aspes, l’ente di riscossione del Comune, la differenza era relativa all’importo di una contravvenzione stradale del 2019.

Convinto di essere vittima di un’ingiustizia, il 30enne ha replicato mostrando, carte alla mano, che i 10 euro richiesti in verità erano già stati saldati. E per far sentire le proprie ragioni si è presentato di persona agli uffici della municipale e ha scomodato persino il sindaco Ugolini. E proprio quando ormai ogni speranza sembrava perduta, mercoledì scorso il riminese si è visto consegnare per mail il discarico dell’ingiunzione. “Alleluia - ha sospirato - forse la mia insistenza ha dato i frutti sperati».

La vicenda

Quando a metà novembre il trentenne ha ricevuto l’ingiunzione di pagamento ha iniziato a indagare. E ha scoperto che il caso era da far risalire a quattro multe che gli erano state notificate contemporaneamente e che, spiega, «avevo a suo tempo provveduto a pagare entro i termini, come testimoniano le ricevute di bonifico di cui ho mantenuto una copia». A quel punto ha prontamente contattato telefonicamente Aspes che, una volta verificato come il pagamento fosse stato effettivamente elaborato, aveva suggerito di inviare tramite mail una copia dell’atto e copia della ricevuta di bonifico al Comune, chiedendo il discarico dell’ingiunzione. E sempre Aspes aveva spiegato all’uomo che l’atto era stato notificato perché il «pagamento di una delle 4 multe riportava un totale di circa 11 euro in meno rispetto alla somma indicata nel verbale e per questo motivo, per via di interessi maturati nel corso degli anni, ero diventato debitore di ben 531,88 euro».

L’ultimo atto

Nonostante lo stupore, il riminese invia la comunicazione, dando il la a un “valzer” di chiamate, mail e Pec quasi sempre senza risposta, che si sono protratte per oltre 60 giorni, contattando anche il sindaco Gianluca Ugolini e andando di persona agli uffici della polizia locale. L’ultima visita alla municipale corianese risale allo scorso martedì, occasione in cui il 30enne non è stato ricevuto da nessuno, ma ha lasciato un’ulteriore segnalazione scritta agli uffici del Comune. Poi, finalmente, mercoledì mattina, l’arrivo della mail contenente il provvedimento di annullamento dell’ingiunzione emesso da Aspes. Risolta la situazione, dopo “due mesi interessanti”, come li definisce, resta un’amara constatazione: «Se non avessi insistito così tanto e non mi fossi fatto valere, come sarebbe andata a finire?».