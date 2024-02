Coriano, raddoppiano i gruppi di lettura in biblioteca

Raddoppiano i gruppi di lettura per bambini e ragazzi alla Biblioteca comunale G.A. Battarra di Coriano. Il 20 febbraio fa il suo esordio il “Book Club”, gruppo di lettura per bambini tra gli 8 e i 10 anni. Un’iniziativa mirata ad una nuova fascia d’età, dopo quella già attiva da tempo e rivolta ai ragazzini tra gli 11 e i 14 anni. Si tratta di esperienze incentrate in maniera divertente e giocosa per stimolare i più piccoli a leggere e raccontare assieme ai compagni e ad una esperta bibliotecaria, impressioni e sensazioni.

Un’attività che si svolge lungo tutto l’arco dell’anno affiancata da pomeriggi sempre di lettura rivolti anche ai più piccoli di 3-7 anni con “ Ti racconto una storia”.

Sempre martedì 20 febbraio tornano inoltre a riunirsi “Gli Insoliti lettori” gruppo di lettura per adulti per riflessioni e confronto sul romanzo di Melania G. Mazzucco “La lunga attesa dell’angelo”. ” Nonostante la chiusura estiva necessaria per svolgere interventi di riqualificazione per 77mila euro con nuova pavimentazione e la realizzazione di una nuova area attrezzata - commenta il Consigliere comunale di supporto alla Biblioteca, Giulia Santoni - i numeri delle presenze sono buoni con 3800 presenze registrate da gennaio a dicembre 2023 tra scolaresche in visita, studiosi e studenti liceali o universitari. Un’attività ottimizzata peraltro dagli investimenti tecnologici effettuati nei mesi scorsi con nuovi PC, tablet e una decina di postazioni per PC portatile. Contiamo peraltro di estendere di un giorno l’apertura della biblioteca per dare la possibilità a quante più persone possibili di accedere ai servizi e alle iniziative in calendario. Un’attività, quella della lettura rivolta ai bambini e ragazzi, per la quale desidero ringraziare la professoressa Michela Grossi, la volontaria Emanuela Bellarosa e tutto il personale bibliotecario”.

