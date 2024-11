Coriano e raccolta differenziata: arriva il bollino giallo

A supporto del cittadino, uno strumento per il corretto conferimento dei rifiuti: nei prossimi giorni gli operatori Hera apporranno i cosiddetti “bollini gialli” sui contenitori e sui sacchetti con anomalie, per avvisare il cittadino che deve apportare modifiche sul proprio conferimento.

Il bollino giallo è uno dei sistemi studiati per migliorare il conferimento del rifiuto e combattere gli abbandoni, un tema molto sentito dall’Amministrazione comunale. Per dare una risposta concreta a questa esigenza, l’attività di raccolta rifiuti porta a porta prevede innanzitutto la verifica da parte dell’operatore Hera della correttezza del conferimento e della qualità del materiale, secondo quanto stabilito dal regolamento.

Il primo livello di controllo della correttezza della raccolta differenziata è quello effettuato dall’operatore, che applica un bollino giallo, che è un “bollino adesivo per errato conferimento” apposto sul manico del bidoncino oppure al sacchetto esposto impropriamente, in ogni caso in cui venga riscontrata un’inesattezza nel conferire i rifiuti.

L’obiettivo dell’adesivo giallo è quello di accompagnare gli utenti verso una corretta esposizione del rifiuto. Per segnalare agli utenti le eventuali non conformità rilevate, sul bollino viene posta una X in corrispondenza della voce relativa alla non conformità. I casi sono diversi: esposizione del rifiuto in contenitore non corretto, esposizione nel giorno sbagliato, raccolta differenziata non corretta, mancato ritiro del bidone dopo lo svuotamento, conferimento di quantità superiori rispetto a quelle consentite di rifiuto indifferenziato, conferimento di rifiuto non consentito (es. ingombranti).

Il rifiuto erroneamente preparato non verrà ritirato e dovrà essere cura del cittadino ripetere l’operazione, secondo le regole note.