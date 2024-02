Coriano, Centro Giovani: completati i lavori di riqualificazione

Il Centro Giovani di Coriano guarda alla primavera con una veste completamente rinnovata. Con un investimento di 90.000 euro intercettati da fondi PNRR lo stabile, per una superficie di 270 mq e adiacente al centro sportivo di via Piane, si presenta con infissi e porte d’ingresso nuovi in pvc e vetri termici. Sostituite le vecchie caldaie con 2 nuove a condensazione e i ventilconvettori dell’impianto termico con altrettanti nuovi di ultima generazione per garantire il massimo efficientamento energetico. A completamento degli interventi nei giorni scorsi si è provveduto alla pittura di alcuni locali interni.

“Si tratta di una riqualificazione che ha reso lo stabile bello e performante con un impatto positivo, sia in termini ambientali che di risparmio in bolletta, grazie alla realizzazione di locali dotati di ogni comfort - ha detto l’assessore al Terzo Settore e allo Sport, Anna Pecci -. L’efficientamento energetico è un tema che ci sta molto a cuore e che puntiamo ad attuare anche ad altri edifici del patrimonio comunale. In particolare il Centro Giovani è un luogo di aggregazione e socializzazione aperto a tutti, dalle associazioni del terzo settore ai giovani che dagli annessi impianti sportivi hanno la possibilità di partecipare a tante iniziative. Ricordo i progetti nuovi o collaudati patrocinati dall’Amministrazione comunale organizzati dalla attuale gestione. Ad aprile verrà organizzato con le azdore corianesi il corso di piada sfogliata e la primavera sarà all’insegna di altre occasioni da vivere all’aria aperta. In programma il ritorno, dopo due anni di assenza, del corso “Bere consapevole” rivolto ai giovanissimi con 4 appuntamenti. Alla luce dello stop generato dal Covid-19 l’obiettivo degli organizzatori del centro è di ampliare l’offerta e rispondere, in maniera sempre più capillare, alle esigenze di aggregazione sia di un pubblico adulto che giovanile”.