Coriano. Rapina in banca con ostaggi

Rapina questa mattina alla filiale del Credit Agricole di Cerasolo, sulla superstrada per San Marino. I ladri, dopo avere forzato un ingresso sul retro, hanno agito di notte facendo un buco nel muro per introdursi nell’istituto di credito e all’arrivo dei dipendenti, in mattinata, hanno sequestrato i dipendenti sotto la minaccia di armi, legandoli mani e piedi. Hanno poi obbligato il direttore ad aprire la cassaforte e sono spariti con il bottino. Sul colpo indagano i carabinieri.