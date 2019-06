Coriano, applausi per le due giovanissime della ginnastica ritmica

CORIANO. L’Amministrazione comunale di Coriano ha voluto consegnare un riconoscimento a due giovanissime atlete corianesi della ginnastica ritmica, Victoria Bruno e Alessandra Randazzo, per il loro impegno e per i risultati già raggiunti. La cerimonia si è tenuta ieri durante la seduta del consiglio comunale.

Gianluca Fabbri consigliere con delega allo sport: “Nonostante l’impegno e i sacrifici il bello dello sport è che deve essere fonte di divertimento, ed è per questo che come amministrazione vi auguriamo che possiate raggiungere altri brillanti risultati con lo stesso grado di serenità che dimostrate ora”.



Victoria Bruno, 7 anni compiuti a marzo, all’età di 5 anni ha mosso i suoi primi passi nella ginnastica ritmica. Il 24 maggio 2019 a Forlì ha partecipato alle Nazionali “ CSEN “ dove si è qualificata al 1° posto con la fune e al 1° posto in squadra aggiudicandosi il titolo nazionale.

Anche Alessandra Randazzo, 7 anni, ha iniziato a praticare ginnastica ritmica a 5 anni. Il 24 maggio 2019 in gara con la fune si è qualificata al 2° posto nazionale ed ha vinto il titolo nazionale di squadra.