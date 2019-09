Coriano accende la "fiamma" per Marco Simoncelli e attende i tifosi

CORIANO. Per tutto il pomeriggio di sabato e domenica Coriano accoglie tutti i visitatori e i tifosi della #MotoGP con la piadina dello stand Pro Loco e alle 19 l'accensione straordinaria della Fiamma di Marco Simoncelli #sic58.

La fiamma del Sic

"Fin dal settembre 2013 - ha detto la sindaca di Coriano Mimma Spinelli -, anno di inaugurazione dell'opera regalata a Coriano da Dainese, abbiamo accolto i tifosi di Marco con grande emozione tutti raccolti per 58 secondi intorno alla fiamma. Evocare il rumore della marmitta che ha accompagnato il nostro campione nelle sue sfide ci rende orgogliosi come cittadini per quello che Marco e la famiglia Simoncelli ha fatto sia nello sport che nella vita”. "La Giunta Comunale con tutti i cittadini vi dà appuntamento per sabato e domenica #atuttogas".