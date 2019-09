Concerto gratis di Paradiso a Riccione, ecco come partecipare

RICCIONE. Manca davvero poco all’arrivo di Tommaso Paradiso sotto il sole di Riccione. Come annunciato qualche giorno fa il cantautore romano sarà in città il prossimo 4 ottobre per prendere parte ad un cameo nel nuovo film a firma Lucky Red. Per l’occasione l’artista salirà sul palco di piazzale Roma per uno speciale ed esclusivo show case, realizzato in collaborazione con Radio DEEJAY, e San Marino Performance, che in parte verrà utilizzato per il film che si sta girando proprio qui. Come anticipato qualche settimana fa, Riccione è infatti il set di un film a cura della casa cinematografica guidata da Andrea Occhipinti che ha prodotto e distribuito in questi anni numerose pellicole di successo e che sta lavorando a questo nuovo progetto con un partner internazionale. Una delle scene principali del film è ambientata ad un concerto che vedrà, appunto, il cameo di uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano e come palcoscenico la grande arena sul mare di piazzale Roma. Il lancio della notizia nei giorni scorsi ha scatenato migliaia di fan, un appuntamento che ha assunto ancor più le caratteristiche di evento-unico proprio perché Paradiso ha appena lanciato il suo primo singolo da solista dal titolo Non avere paura, un vero e proprio inno all’amore. Per il pubblico ci sarà la possibilità di assistere gratuitamente allo show case e di prendere parte alle riprese del film. Ecco come. In piazzale Roma verrà istituita un’Area Love che sarà soggetta alle riprese.

Per accedere all’Area Love occorre:

- scaricare il modulo di partecipazione e la liberatoria sul sito www.deejay.it a partire da venerdì 27 settembre;

- presentarsi a Riccione al Palazzo del Turismo (piazzale Ceccarini, 11) giovedì 3 ottobre dalle 10 alle 19 e venerdì 4 ottobre dalle 10 alle 17 con la liberatoria compilata e un documento d’identità in corso di validità;

- firmare la liberatoria di persona davanti all’addetto per poi ricevere il pass d’ingresso all’Area Love.

Anche i minori di 18 anni potranno partecipare presentando, con le stesse modalità, la liberatoria firmata da entrambi i genitori (anche questa scaricabile dal sito www.deejay.it). La firma della liberatoria è necessaria per consentire le riprese per il film. Gli accrediti, che ovviamente non sono cedibili, verranno consegnati fino ad esaurimento posti. L’ingresso all’Area Love è possibile solo per i possessori del pass a partire dalle ore 18.30 di venerdì 4 ottobre. L’inizio dello show case è previsto per le 20.30.