SOLAROLO. Stava percorrendo via Gaiano Casanola a Solarolo alla guida della sua auto quando, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale della Romagna faentina, ha perso il controllo della vettura su cui viaggiavano anche le nipotine di 6 e 10 anni. La vettura è finita nel fosso ribaltandosi. Soccorse dal 118, sia la nonna che le bambine sono state portate all’ospedale Bufalini di Cesena.