Il commissario Montalbano al cinema il 24, 25 e 26 febbraio

RIMINI. “Il commissario Montalbano” per la prima volta al cinema, in anteprima nelle sale italiane (elenco sale su www.nexodigital.it) solo il 24, 25, 26 febbraio e prossimamente in onda su Rai1. Si intitola “Salvo amato, Livia mia” il nuovo episodio della serie più seguita d’Italia, interpretata da Luca Zingaretti che co-firma la regia con Alberto Sironi. In questo nuovo episodio, il brutale omicidio di Agata Cosentino, il cui cadavere viene ritrovato in un corridoio dell’archivio comunale, non può lasciare indifferente Montalbano. Perché la vittima era una cara amica di Livia, una ragazza timida e riservata, che concedeva la sua amicizia e il suo amore a poche persone. E su quelle si concentra l’indagine di Montalbano, perché gli è presto chiaro che a uccidere Agata è stato qualcuno che le era molto vicino. Si tratta forse una violenza sessuale degenerata in omicidio, ma da subito questa ipotesi non convince Montalbano, che inizia la sua indagine partendo proprio dalle conoscenze della vittima.