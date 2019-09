Colpito da meningite: uomo in rianimazione a Forlì, via a profilassi

FORLIMPOPOLI. Nuovo caso di meningite nel Forlivese. Un sessantenne residente a Forlimpopoli è ricoverato in gravi condizioni nel reparti di Rianimazione dell’ospedale “Morgagni Pierantoni”. L’uomo è stato trasportato nel reparto alcuni giorni. È già iniziata la profilassi per tutte le persone che hanno avuto contatti con il forlimpopolese.

Il sessantenne si trova nel reparto di Rianimazione. Ancora non è stato possibile sapere di che tipo di meningite si tratti.

Si attendono i risultati degli esami ai quali è stato sottoposto. L'ultimo caso di meningite nel Forlivese risale allo scorso agosto, quando un 56enne colto da una forma di meningite fulminante era deceduto alcune ore dopo essersi recato al pronto soccorso dell'ospedale .