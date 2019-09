Clima Romagna, a Rimini e Ravenna temperatura media cresciuta di 3°C

RIMINI. Nel 2018 anche Rimini, come altre città del nord Italia, ha segnato il record della temperatura media annua più alta del periodo 1900-2018. La media annua raggiunta, infatti, è stata di 15,46° C, un valore superiore di ben 3,11 gradi centigradi rispetto al minimo registrato nel periodo 1900-2018. E’ un quadro omogeneo ed urgente quello riportato nella sezione “Info data, notizie raccontata con i numeri” del “il Sole 24 ore”. Una infografica da cui emerge che il 2018 è stato l’anno più caldo di sempre in 24 delle 55 città italiane prese in considerazione, fra cui Rimini, e il secondo più caldo in altre 28 città.

In Emilia Romagna, Rimini è stata la città che ha registrato le medie annue piu’ alte dopo quelle di Bologna, mentre risulta quinta come aumento in gradi centigradi (+3,11) rispetto al minimo registrato dal 1900, posizionandosi rispettivamente dopo le città di Piacenza, Ravenna (dove la media annua ha sfiorato i 16° C, con un aumento di 3,17° C), Modena e Bologna e prima di Parma.

A livello nazionale è Treviso la città con il maggior rialzo termico all’interno del periodo considerato: +3,86 gradi fra la temperatura media del 2014 (13,52 gradi), e quella del 1940 (9,66 gradi) valore più basso dell’intera serie storica del capoluogo veneto.