Cinquemila alpini alla scoperta di Rimini, in vista dell'Adunata

Gli alpini in arrivo a Rimini. In vista della 93ª adunata nazionale in programma il prossimo mese di maggio, il presidente nazionale degli alpini Sebastiano Favero ha invitato i capi di sezione i capigruppo a Rimini per una tre giorni. L’appuntamento dal 6 all’8 dicembre prossimi, sarà l’occasione per presentare le attività di pre-adunata e tutte le iniziative della prossima primavera. Da sottolineare che quello che si terrà a Rimini sarà il primo incontro nazionale dei capi-gruppo, i quali avranno la possibilità di dialogare direttamente con il presidente Favero. «Saranno giornate di pura alpinità» è il commento di Vittorio Costa, presidente della sezione bolognese-romagnola (di cui anche Rimini fa parte). Se tutti risponderanno all’invito del presidente Favero, arriveranno in riviera quasi 5.000 persone: sono infatti 80 le sezioni e 4.500 gruppi, che contano altrettanti capi.

72 ore di impegni

Il programma delle giornate di dicembre prevede tre diversi momenti articolati nel week end. Venerdì 6 dicembre il presidente Favero, il Consiglio direttivo nazionale - formato da 27 persone, compreso il presidente - e i presidenti di sezione incontreranno le autorità della Repubblica di San Marino all’interno del Palazzo Pubblico.

Nella giornata di sabato 7 dicembre, invece, alle 9.30 si terrà all’Rds Stadium il primo incontro nazionale dei capi-gruppo e presidenti di sezione, a cui sono ovviamente invitate anche le autorità locali. Durante il congresso verranno presentate le attività previste per il periodo che precede la 93ª adunata e l’adunata stessa. La giornata di domenica 8 vedrà una cerimonia conclusiva e la visita della città di Rimini.

L’adunata di maggio ha anche la particolarità di essere la prima adunata Italia - estero, ci sarà infatti anche la partecipazione delle Penne nere della Repubblica di San Marino; inoltre, nel 2020 ricorreranno i cento anni dalla prima adunata degli alpini, svoltasi nel 1920 sul Monte Ortigara.

Sebbene non possa certo contare i numeri di altre regioni d’Italia, anche la provincia di Rimini possiede una tradizione e una storia di alpinità che comprende anche eroici uomini decorati con medaglie al valore militare.